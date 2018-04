„Noch zaghaft flattert das blaue Band des wärmenden Frühlings, denn der Winter schlägt es immer wieder in seinen eisigen Bann. Mitten in diesem heftigen Wett(er)kampf ein kleines , tapferes Rotkehlchen, emsig auf der Suche nach Futter und Nestmaterial. Von der morgendlichen Sonne angestrahlt , verharrte es für einen Moment vor der Eiskulisse am Ufer, und die schnell gezückte Kamera hielt dieses für den bevorstehenden Jahreszeitenwechsel symbolische Bild fest“, sagt Alfons Volmer über sein Motiv.



Quelle: Alfons Volmer