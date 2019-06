Welches Auto Andreas Snetivy fährt, ist ihm eigentlich egal – Hauptsache, es ist ein Borgward. Im Moment hat er mit einem BX7 TS einen Wagen der neuesten Generation auf dem Hof stehen, einen bulligen SUV aus chinesischer Produktion. Dass er den ein halbes Jahr kostenlos nutzen darf, hat er seiner Leidenschaft für die alten Borgwards made in Bremen zu verdanken.

Eines seiner Lieblingsstücke ist ein silbergrauer P 100, der 1961 das Bremer Werk verlassen hat. "Das war der letzte dieses Typs vor dem Konkurs", weiß der 63-Jährige. Der Wagen sieht aus wie frisch aus dem Laden, was ihm 2018 zu einer China-Reise verholfen hat. Denn die heutigen Eigner der Namensrechte der traditionsreichen Automarke wollten die Präsentation ihrer neuen Modelle mit hübschen Oldtimern schmücken und sprachen Snetivy bei einem Borgward-Tefffen in Bremen an. Der willigte ein, das einstige Oberklasse-Modell für einige Monate zu verleihen, und im Gegenzug bekam der Gebäudereinigungsunternehmer den Neuwagen vor die Tür gestellt.