1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung

1 / 16 Foto: Christian Kosak



Erst Wincent Weiss am Freitag, dann Pur am Samstag - das Open-Air Wochenende hat in Osterholz-Scharmbeck einiges zu bieten. Mit seinen Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgte Wincent Weiss trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung