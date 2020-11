1 / 64 Foto: Jürgen Heitmann



Jürgen Heitmann hat grasende Rinder am Breiten Wasser fotografiert.

1 / 64 Foto: Andreas Meyer



„Abendstimmung am Göddegraben“, aufgenommen von Andreas Meyer aus Hambergen.

1 / 64 Foto: Rosemarie Heitmann



Raureif an der Hamme, aufgenommen von Rosemarie Heitmann aus Worpswede.

1 / 64 Foto: Ciprian Olaru



„In der Mitte“ hat Ciprian Olaru sein Motiv getauft, das im Teufelsmoor entstanden ist.

1 / 64 Foto: Jürgen Heitmann



Bei Mondschein auf der Hamme hat Jürgen Heitmann diese Aufnahme geschossen. "Ich habe immer eine Kamera oder mein Smartphone bei mir. Es gibt so viele tolle Momente in unserem Landkreis. Egal mit Rad, Boot oder zu Fuß“, schreibt er.

1 / 64 Foto: Corinna Cordes



Herbst an der Wümme, von Corinna Cordes aus Lilienthal.

1 / 64 Foto: Harry Geßner



Ruhe verströmt die Hamme bei Melchers Hütte, aufgenommen von Harry Geßner.

1 / 64 Foto: Ute Schön



Bei einer morgendlichen Torfkahnfahrt ist das Bild von Ute Schön entstanden. „Die Stimmung war mystisch, der Torfkahn fuhr durch Nebelschwaden, die Tierwelt erwachte und mit einem Mal war die Sonne da, deren Strahlen sich durch die Äste der Bäume ihren Weg suchten“, schreibt die Hobbyfotografin und fügt hinzu: „Diese Art von Torfkahnfahrt hat einen Zauber, den man nicht erklären kann, man muss ihn erleben.“

1 / 64 Foto: Dörte Oehlert-Monsees



Die Übergänge zwischen Land und Fluss sind in den Hammewiesen manchmal fließend – eben Hamme und Wiesen..., hat Dörte Oehlert-Monsees beobachtet.

1 / 64 Foto: Silke Homburg



Frühmorgens im Spätsommer ist Silke Homburg aus Gnarrenburg diese Aufnahme bei Melchers Hütte mit Blick zur Eisenbahnbrücke geglückt.

1 / 64 Foto: Gabriel Salazar Strümpler



Auf einer Busfahrt von OHZ nach Worpswede ist das Foto von Gabriel Salazar Strümpler entstanden. „Die Spiegelung der untergehenden Sonne im Wasser faszinierte mich und ich drückte auf den Auslöser“, schreibt er.

1 / 64 Foto: Manuela Schütz



„Es ist immer wieder schön, die Ruhe, die Wälder und Wiesen und den Sonnenaufgang“ schreibt Manuela Schütz über den Morgen in Friedensheim/Vollersode, an dem ihr Foto entstanden ist.

1 / 64 Foto: Jürgen Klaes



„Wolkengeister“ hat Jürgen Klaes sein Motiv getauft. Er lädt den Betrachter ein, nach den vielen Gesichtern zu suchen, die er in den Himmelsgebilden entdeckt hat.

1 / 64 Foto: Birgit Behrens



Das Bild von Birgit Behrens ist bei Melchers Hütte entstanden.

1 / 64 Foto: Maik Bindan



Bei einem Waldspaziergang mit seinen Kindern im Garlstedter Forst hat Maik Bindan dieses Foto geschossen.

1 / 64 Foto: Diane Helle



Das Foto von Diane Helle ist im Sankt Jürgen Land entstanden.

1 / 64 Foto: Eva Wetzel-Schlicht



Eva Wetzel-Schlicht ist diese Aufnahme im Januar an der Hamme geglückt.

1 / 64 Foto: Jürgen Hammer



„Vollmond über den Wümmewiesen“ hat Jürgen Hammer sein Motiv genannt.

1 / 64 Foto: Gerhard Harbrecht



Ein Steg bei Melchers Hütte, fotografiert an einem kalten Tag im Jahr 2018 von Gerhard Harbrecht.

1 / 64 Foto: Werner Hünecken



Champignons am Schuldamm in Rautendorf, aufgenommen von Werner Hünecken.

1 / 64 Foto: Wolfgang Hornhandy



Diese stimmungsvolle Aufnahme ist Wolfgang Hornhandy gelungen.

1 / 64 Foto: Bernhard Meier



„Osterholz-Scharmbeck ist so schön, und Bargten ist für mich immer ein Foto wert“, schreibt Bernhard Meier.

1 / 64 Foto: Annemarie Bohling



Die ersten Blätter verfärben sich und machen die hiesige Landschaft bunt. Annemarie Bohling rahmt ihr Bild mit Ast und Strauch.

1 / 64 Foto: Frank Kruse



Die Aufnahme von Frank Kruse ist in Lilienthal entstanden.

1 / 64 Foto: Andreas Fuhrken



Auf seinem morgendlichen Weg zur Arbeit in Osterholz-Scharmbeck ist dem Bremer Andreas Fuhrken diese Aufnahme im Blockland geglückt.

1 / 64 Foto: Karin Ziegeler



Sommer am Hammehafen von Worpswede, aufgenommen von Karin Ziegeler.

1 / 64 Foto: Reiner Neu



Ein Entwässerungsgraben in den Hammewiesen, fotografiert von Reiner Neu.

1 / 64 Foto: Ulrike Münzner



Auf dem Weg in Richtung Pionierbrücke in Worpswede – Ulrike Münzner erinnert sich gern an diesen Tag im September.

1 / 64 Foto: Marlo Rathjen



Bei einer Radtour an der Nordseite der Wümme hat Marlo Rathjen dieses Foto geschossen.

1 / 64 Foto: Sylvia Perleberg



„Diese schöne Impression wurde mitten in der Stadt aufgenommen. Und zwar: Am Tinzenberg. Der Weg rechts führt in den Hochzeitswald. Ich war völlig fasziniert von der morgendlichen Stimmung und froh, dass ich mein Handy mit dabei hatte“, schreibt Sylvia Perleberg.

1 / 64 Foto: Petra Möck



Neu-Helgoland in Worpswede, fotografiert von Petra Möck aus Grasberg.

1 / 64 Foto: Anne Dressel



Bei einer Torfkahnfahrt hat Anne Dressel dieses Foto geschossen.

1 / 64 Foto: Gerda Zeisberger



Grasende Kühe und ein still daliegender Entwässerungsgraben am Ende eines Oktobertages, aufgenommen von Gerda Zeisberger.

1 / 64 Foto: Margret Rath



An einem kalten Wintermorgen bei Melchers Hütte. „Eine dünne Eisdecke beckte den Fluss, Enten waren am Quaken. Die Sonne konnte dann zum Glück etwas Wärme spenden“, schreibt die Hobbyfotografin Margret Rath.

1 / 64 Foto: Kai-Oliver Detken



Grasende Kühe in den Wümme-Wiesen zwischen Borgfeld und Grasberg, fotografiert von Kai-Oliver Detken.

1 / 64 Foto: Martina Rosenows



Eine kleine Eidechse hat es sich auf dem Schuh von Martina Rosenows Sohn Rico gemütlich gemacht.

1 / 64 Foto: Jürgen Krieger



Der Grasberger Jürgen Krieger hat die drei Kitze und das ausgewachsene Reh im hohen Gras entdeckt.

1 / 64 Foto: Sabine Rugen



Das stimmungsvolle Foto von Sabine Rugen ist in Freißenbüttel entstanden.

1 / 64 Foto: Kirsten Brombach



Kirsten Brombach hat dieses Foto in Teufelsmoor beim Campingplatz aufgenommen.

1 / 64 Foto: Bodo Krull



Auf dem Rückweg einer Kajaktour von Ritterhude nach Melchers Hütte. „Eigentlich war der Tag ziemlich trüb, aber am Abend zeigte sich dann doch nochmal die Sonne. Diesen Augenblick habe ich versucht, bei der Scharmbecker Brücke auf der Hamme im Gegenlicht festzuhalten“, schreibt Bodo Krull.

1 / 64 Foto: Katrin Barg



„In den Hammewiesen erlebt man immer wieder tolle Momente“, schreibt Katrin Barg.

1 / 64 Foto: Elke Kaßler



„Zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit immer wunderschön“, schreibt Elke Kaßler über das „Breite Wasser“ in den Worpsweder Hammewiesen.

1 / 64 Foto: Rolf Wernet



Das Deichkampfleet in St. Jürgen im Sonnenaufgang, fotografiert von Rolf Wernet.

1 / 64 Foto: Katja Dumkowski



Wolkenbilder im stehenden Wasser, aufgenommen von Katja Dumkowski.

1 / 64 Foto: Paavo Haase



Die Hamme im Sonnenaufgang, von einer dichten Nebelschicht bedeckt, aufgenommen von Paavo Haase.

1 / 64 Foto: Alfons Volmer



Eine abendliche Torfkahnausfahrt im September bei Neu Helgoland. „Vielen Dank an die Torfkahnschiffer, die unter erschwerten Bedingungen solche Erlebnisse weiterhin möglich machen“, schreibt der Hobbyfotograf Alfons Volmer.

1 / 64 Foto: Rolf Kaestner



„Breites Wasser im Oktober“ hat Rolf Kaestner sein Bild getauft, das beinahe wie eine Schwarz-Weiß-Aufnahme wirkt, tatsächlich aber ein unbearbeitetes Farb-Foto ist.

1 / 64 Foto: Ulrich Ochmann



Das Foto von Ulrich Ochmann zeigt die Hamme im Bereich der Gaststätte "Hamme Hütte Neu Helgoland" und den in Gedanken versunkenen und verspiegelten Spaziergänger mit Teilen der hinter dem Fotografen liegenden Landschaft, der Region Teufelsmoor.

1 / 64 Foto: Anette Bußfeld



In den Uferpflanzen fand die Worpswederin Anette Bußfeld eine faszinierende, fächerartige Landschaft. „Beim Betrachten wusste ich im ersten Augenblick nicht, was es ist, es mutete wie aus einer Märchenlandschaft oder einem Science Fiction an. Mein Blick wurde wie von einem Sog hingezogen, ohne Worte oder Benennungen finden zu können.“ Erst später habe sie verstanden, dass sich Algen an den Stängeln abgesetzt hatten und dabei eine zauberhafte Miniatur Segel- oder Schiffslandschaft im reflektierenden Sonnenlicht erschaffen hatten.

1 / 64 Foto: Hanna Ahrens



„Genussreicher Spätsommerabend an der Hamme“ von Hanna Ahrens, aufgenommen am Hamme-Hafen. „Ein wunderbarer und geeigneter Ort, um zu entspannen und die Schönheit der Natur und die guten Momente des Lebens zu genießen“, schreibt sie.

1 / 64 Foto: Antonia Friese



Brockmannsmühle an der Drepte, fotografiert von Antonia Friese aus Hagen im Bremischen.

1 / 64 Foto: Karl-Heinz Kortjohann



Die Abenddämmerung setzte ein, als Karl-Heinz Kortjohann diese Aufnahme im Bereich „Breites Wasser“ schoss.

1 / 64 Foto: Fritz Hansen



„Stille in Neu Helgoland“, schreibt Fritz Hansen über sein Motiv, die Brücke bei Neu Helgoland.

1 / 64 Foto: Markus Bremer



„Ein sehr kalter, aber schöner Winter an der Hamme“, schreibt Markus Bremer.

1 / 64 Foto: Armin Podszus



Die Beekebrücke im winterlichen Gegenlicht, aufgenommen von Armin Podszus im Februar 2020.

1 / 64 Foto: Madita Müller



„Stahlbrücke am Sommermorgen“, hat die ehemalige Kreisstädterin Madita Müller ihr Motiv getauft. Heute lebt sie in Oldenburg.

1 / 64 Foto: Fiona Müller



Regelmäßig besucht die Mainzerin Fiona Müller ihre Heimat Osterholz-Scharmbeck. Spaziergänge in der Umgebung sind bei den mehrtägigen Aufenthalten eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen.

1 / 64 Foto: Gisela Oltmanns



Das Foto von Gisela Oltmanns ist an der Beeke entstanden.

1 / 64 Foto: Maike Koehle



Ein Graureiher an der Wörpe in Lilienthal wartet auf den großen Fang, aufgenommen von Maike Koehle.

1 / 64 Foto: Juliane Müller



„Es war noch bitterkalt morgens, als ich ans Breite Wasser gewandert bin, eigentlich um die Vögel zu sehen. Ich konnte sie allerdings nur hören. Als der Himmel sich färbte wurden sie lauter. Die Stimmung kurz vor dem Sonnenaufgang ist unglaublich. Der Kontrast der Farben auch“, schreibt Juliane Müller.

1 / 64 Foto: Markus Müller



Markus Müller schreibt über die Weyermoorer Straße bei Waakhausen: „Die Strecke mit dem Auto zu befahren, erfordert eine gewisse Risikobereitschaft. Die Pflasterung ist uralt und wohl seit 50 Jahren oder länger nicht verändert worden. Gott sei Dank, denn das macht ja ihren Charme aus.“

1 / 64 Foto: Tanja Monsees



„Der Herbst ist so schön. In Verlüßmoor kann man zurzeit den Lauten der Kraniche, Gänse und Enten lauschen. Wunderschön, wenn die Sonne aufgeht und sich im Moor spiegelt“, schreibt Tanja Monsees.