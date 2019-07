Foto: Maren Breden Maren Bredens Foto zeigt die Morgendämmerung an der Hamme bei Tietjens Hütte in Osterholz-Scharmbeck.

Foto: Ute Schön "Wenn der Duft von frischem Rhabarberkuchen durch die Küche zieht, die Freundinnen an der Kaffeetafel sitzen, die Sahne mit einem Hauch Vanillezucker schon bereit steht, der Cappuccino durch die Kaffeemaschine brodelt und dann der noch warme Kuchen angeschnitten wird – dann ist die Vorfreude groß. Das erste Stück Rhabarberkuchen, das ist Genuss pur ...", schreibt Ute Schön aus Lilienthal.

Foto: Verena Hagenah Einen Sonnenuntergang an der Wümme beim Veranstaltungszentrum, fotografiert von Verena Hagenah aus Hambergen.

Foto: Jürgen Niemeyer Das Bild von Jürgen Niemeyer ist an der Hammehütte "Neu-Helgoland" kurz nach Sonnenuntergang entstanden. "Wenn sich der Trubel des Tages gelegt hat, kehrt Ruhe ein, die ich dann sehr genieße", schreibt er.

1 / 28