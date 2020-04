Wo nun insgesamt 600 neue Bäume wachsen, haben Marius Matthias (von links), Ulf Panten, Martin Weniger, Frank Seidel, Dennis Sander und Sören Brüntgens gezeigt. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Melchiorshausen. Eigentlich verkauft die Dreyer Genossenschaft Dachdecker-Einkauf Nordwest (DENW) Holz. Nun sorgt sie dafür, dass welches nachwächst. Zu ihrem 100-jährigen Bestehen im Herbst hat sie schon jetzt 100 Bäume in Melchiorshausen pflanzen lassen – ein Geschenk an die Gemeinde. Und die pflanzende Firma Plant My Tree setzt noch 500 weitere dazu aufs Gelände nahe der Straße Böttcherei, aber dabei soll es nicht bleiben. Weyher können in die Aktion einsteigen. Das bedeutet: Gewinne für alle Seiten.

Denn die DENW setzt jetzt auf „go-green“, wie der kaufmännische Leiter Marius Matthias vor Ort sagte. „Wir wollten etwas in Richtung Umweltschutz machen.“ Das Vorhaben in die Tat umgesetzt hat die Umweltinitiative Plant My Tree aus Mühlheim an der Ruhr, die als nächstes allerdings nur Flächen in Schleswig-Holstein hatte. Nach einem Gespräch zwischen Marius Matthias und Dennis Sander (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing) wurde das anders. Die Gemeinde bot die 3000 Quadratmeter große Fläche an und die Gemeinde kann es brauchen, wie Bürgermeister Frank Seidel (SPD) sagte. „Wir haben nicht die allergrößte Waldfläche.“ Der Anteil solle erhöht werden, bestätigte auch Weyhes Umweltbeauftragter Ulf Panten. Demnach hat die Gemeinde einen Waldflächenanteil von drei Prozent, einzelne Bäume an Straßen und dergleichen nicht mitgerechnet. Das Ziel sei eine Quote von fünf Prozent.

Das nun neu bestückte Areal befindet sich in direkter Nachbarschaft zu der Fläche, auf der im November im vergangenen Jahr bereits eine Patenaktion stattgefunden hat. 70 Bürger hatten sich damals um eine Patenschaft bei der Gemeinde Weyhe beworben und die Bäume dann in Melchiorshausen selbst gepflanzt. Die 80 Bäume haben dabei vor allem eine verbindende Funktion, denn sie sind gedacht als Lückenschluss der Landschaftsschutzgebiete Streitheide um die Melchiorshauser Fuhren und Böttchers Moor.

Seidel sprach jetzt von einer „klasse Idee“, noch dazu verbreite die Aktion angesichts der Corona-Zeiten Optimismus, weil sie Zukunft habe. Und die sollen auch die Bäume haben. Wie Plant-My-Tree-Geschäftsführer Sören Brüntgens erklärte, werden die Ulmen, Erlen, Eichen und Buchen – dazu kommen Sträucher – zunächst sehr eng gepflanzt. „Je enger sie gepflanzt werden, desto gerade wachsen sie.“ Denn alle Bäume würden wegen dieser Art der Setzung in Richtung Licht, also nach oben streben. Nach etwa 20 Jahren gebe es die Möglichkeit, ein Drittel der Bäume aus dem Areal zu versetzen. Dabei würden sich allerdings nicht alle gleich stark entwickeln, sagte der Forstwirt, der zunächst auf eigene Kosten 500 weitere Bäume an Ort und Stelle eingesetzt hat. Für die allein von der DENW beauftragten 100 Bäume wäre der CO-2-Ausstoß zu groß gewesen, sagte er.

Brüntgens und sein Team hatten eine Anfahrt von etwa drei Stunden. Und die sollte sich lohnen. Der Baumexperte handelt aus Überzeugung. Vor 15 Jahren hat er angefangen sich mit Klimaschutz zu befassen und ist seinerzeit zu dem Schluss gekommen: „Bäume pflanzen ist das effektivste. Sie sind CO-2-Speicher und sie spenden Sauerstoff.“ Deshalb soll es bei den 500 Bäumen in Vorkasse nicht bleiben. Brüntgens will weitere 1400 auf anliegenden Flächen setzen – „wenn wir dürfen im Herbst“. Auch in eigener Sache geht es für Brüntgens weiter. Ab Mai steht die Gründung einer Stiftung an. Für ihn steht langfristig fest, dass die schädlichen Eingriffe des Menschen in die Natur auch nur durch erneutes Eingreifen wieder ausgeglichen werden könnten. An der Finanzierung beteiligen können sich auch Weyher Bürger, die für die Pflanzung eines Baumes zehn Euro zahlen müssen. Wer mitmacht, bekommt ein Zertifikat, sagt Matthias. Darin stehen die Geo-Daten. Der jeweilige Baum ist damit für den Spender besuchbar. Er kündigte an, alle Mitglieder der Genossenschaft auch über die weiteren 1400 Bäume informieren zu wollen. Die große Feier zum 100-jährigen Bestehen war eigentlich für November vorgesehen, ist aber nun auf Juni 2021 verlegt worden. Die Aktion der DENW hat vor Ort gleich einen Nachahmer gefunden. Martin Weniger, der zum Vorstand der Genossenschaft gehört und Geschäftsführer von Finke Bedachungen ist, sagte zu, zum 75-jährigen Bestehen seiner Firma ebenfalls mitzumachen und kündigte an: „Wir pflanzen die nächsten 75 Bäume.“