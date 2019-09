Hat sich einiges einfallen lassen für das Programm an diesem Abend: Brigitte Witte. (Sebastian Kelm)

Stuhr. Alles begann mit einem Angebot des Quickborn-Arbeitskreis auf der Burg Rothenfels im Jahr 1919. Heute, genau 100 Jahre später, soll diese Geburtsstunde der Volkshochschulen (VHS) in Deutschland an mehreren Standorten feierlich unter dem Motto „Zusammenleben. Zusammenhalten“ begangen werden. So auch mit einer ersten „Langen Nacht der Volkshochschulen“ im Landkreis Diepholz, in der Kreisstadt, in Syke und... Stuhr. „Nicht alle machen da so was draus“, betont die hiesige Arbeitsstellenleiterin Brigitte Witte. Sie weiter: „Mein Anliegen ist es ja, pro Semester ein kleines Event für die Gemeinde auf die Beine zu stellen.“ Da passe dieser Anlass einfach hervorragend.

„Fulminant“ soll ihr zufolge gleich der Auftakt in den VHS-Räumen an der Jupiterstraße 1 in Brinkum werden: Eingeläutet wird die Veranstaltung am kommenden Freitag, 20. September, um 19 Uhr mit einem Auftritt der Schülerbläsergruppe der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum. Immer nach den Sommerferien startet laut Ankündigung diese Bläserklasse im fünften Jahrgang. Bis zu 25 Schülerinnen und Schüler – egal ob Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasialzweig – bekommen dabei je ein Blasinstrument ihrer Wahl zugeteilt und bilden fortan zusammen ein Orchester. Lehrer der Kreismusikschule Diepholz begleiten das Erlernen von Blasinstrument, Noten und Rhythmen.

Danach soll – bis kurz vor Mitternacht – Gelegenheit sein, durch „originelle Schnupperangebote“ aus verschiedenen Programmbereichen, die VHS Stuhr und ihre Bandbreite kennenzulernen. Etliche Dozenten wollen dabei sich und ihre Angebote vorstellen. „Wir haben hier auch so ein tolles Netzwerk“, schwärmt Brigitte Witte von den bestehenden Kooperationen. Von den Partnern ist etwa die Kunstschule Stuhr, kurz Kuss, an dem Abend beteiligt.

Unverbindlich und kostenlos

Den Besuchern sollen bei der „Langen Nacht der Volkshochschulen“ in Brinkum kleine Snacks sowie Getränke angeboten werden. Alles ist laut Brigitte Witte unverbindlich – und für die Gäste kostenlos. Das Lesecafé wird zum Verweilen einladen, außerdem sollen Stehtische bereitstehen für angeregte Gespräche. Auch eine Verlosung ist geplant. „100 wird man schließlich nur einmal“, sagt sie zur der Grundidee, Interessierten und Wegbegleitern zum besonderen Jubiläum mal einen auszugeben. Und sie ist sich im Hinblick auf die Zukunft der Erwachsenenbildung sicher: „Der Spruch vom lebenslangen Lernen gilt bestimmt auch noch für die nächsten 100 Jahre.“

Zur Sache

Das Programm

Das erwartet die Besucher bei der VHS an der Jupiterstraße 1 in Brinkum: 19 Uhr: Eröffnung mit der Schülerbläsergruppe der KGS Brinkum; 19.30 bis 20.30 Uhr: „Alles Gute für einen starken Rücken“ mit Ronja Wetjen; 19.45 bis 20.45 Uhr: „Literarisch in die Nacht“ mit Jutta Lotze-Scherb; 20 bis 22 Uhr: „Kunst als Erfahrung“ vom Team der Kunstschule Stuhr; 20.30 bis 21.30 Uhr: „Taijiquan zum Kennenlernen“ mit Gerold Leschke; 20.30 bis 22.30 Uhr: „Blitzlichtgewitter – Fotografie Basics“ mit Uwe Ellmers; 21 bis 22 Uhr: „Englisch hören – sprechen – verstehen“ mit Petra Gresser; 21.30 bis 22.30 Uhr: „Yoga zum Kennenlernen“ mit Irina Dubinskiy; 21.30 bis 22.30 Uhr „Rund um den 3-D-Druck“ mit Frank Böschen.