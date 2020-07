Mit großem Abstand und dem Tragen von Schutzmasken konnte das Gebet zum Opferfest in der Nasir-Moschee in Brinkum mit etwa 100 Menschen stattfinden. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Normalerweise wären zum Opferfest alle Gläubigen dicht an dicht gedrängt und alle 400 Plätze auf dem Gebetsteppich besetzt, hätten die Regeln infolge der Corona-Pandemie nicht alles verändert. So berichtet es Mujib Ata, der in der Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat Bremen-Niedersachsen der Vorsitzende für die männlichen Gläubigen ist. „Einmalig mit diesem Abstand“, sagt Ata über den Ablauf des höchsten islamischen Festes, an dem er dankbar ist, dass es überhaupt stattfinden kann. 100 Frauen und Männer sind zum Beginn der Feier in die Nasir-Moschee nach Brinkum gekommen. „Ohne Corona wären 400 da gewesen“, sagt Ata. Manche der Gläubigen, die auch aus Nachbargemeinden kamen, sind wegen der Abstandsregeln auf den Platz vor der Moschee ausgewichen. Das Opferfest, auch Id-ul-Adha genannt, ist jährlich auch der Anlass für die Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien. Die aber hatte sich aus der Gemeinde, zu der 300 Menschen gehören, keiner vorgenommen. Mit dem Gebet und der Andacht vom Freitag ist das Opferfest noch nicht vorbei. Es dauert an bis Montagmittag, sagt Ata. Die übrige Zeit werde mit der Familie und Festessen verbracht, vergleichbar mit dem christlichen Weihnachtsfest. Anlässlich des Festes, das auf den Propheten Abraham zurückgeht, der aus Liebe zu Gott seinen Sohn Ismael opfern wollte, spendet die örtliche Gemeinde Geld für einen Hilfsfonds, mit dem in afrikanischen Ländern Fleisch an Menschen verteilt wird.