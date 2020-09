Das Corona-Screening an Sulinger Schulen wird aufgrund der Ereignisse ausgeweitet (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Die Untersuchung des direkten Umfelds einer Sulinger Großfamilie, in der Anfang dieser Woche mehrere Covid-19-Infektionen festgestellt wurden, hat acht weitere Corona-Fälle bestätigt. Das teilt der Landkreis Diepholz mit. Eine der infizierten Personen besucht das Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz, ein weiteres infiziertes Kind aus dem Umfeld besucht die achte Klasse der Carl-Prüter-Schule in Sulingen. Vorsorglich wurden für die jeweiligen Klassen und ihre Lehrer durch das Gesundheitsamt des Landkreises Quarantänen und Testungen angeordnet.

Nachdem das Covid-19-Screening an der Grundschule Sulingen ausschließlich negative Testergebnisse geliefert hatte, wurden am Donnerstag noch zwei weitere positive Fälle an der Carl-Prüter-Schule bestätigt. Betroffen ist ein Schüler einer zehnten Klasse sowie eine Lehrkraft, die sowohl an der Ober- als auch an der Förderschule unterrichtet. Ob die Infektionen in einem Zusammenhang mit den Infektionen in der Großfamilie stehen, ist noch nicht abschließend geklärt, so der Landkreis.

Da es an der Oberschule gemäß des Hygieneplans sporadische Überschneidungen der Klassen in den Jahrgangsverbänden gibt, werden nun vorsorglich alle Schüler der siebten, achten und zehnten Klassen der Carl-Prüter-Schule sowie die Lehrer der Ober- und der Förderschule in Sulingen getestet. Dieser Personenkreis umfasst rund 250 Kinder und Erwachsene. „Mit diesem breit angelegten, rein vorsorglichen Vorgehen verschafft sich das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz einen Gesamtüberblick über das aktuelle Infektionsgeschehen“, erklärt Landrat Cord Bockhop.

Darüber hinaus wurden dem Gesundheitsamt drei weitere bestätigte Infektionen gemeldet. Damit liegt die Zahl bei 13 Neuinfektionen. Gegenwärtig sind damit 25 Menschen im Kreis akut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle liegt bei insgesamt 616. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner, der entscheidend für mögliche Einschränkungen ist, beläuft sich auf 11,99. Aktuell befinden sich 342 Menschen in Quarantäne. Fünf Patienten werden in den Kliniken des Kreises behandelt.