Landkreis Diepholz. 14 Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz am Freitag verzeichnet. Darunter sind auch sechs Menschen aus Stuhr. Denn das Screening in den beiden Asylbewerberunterkünften der Gemeinde, in denen jeweils eine Infektion nachgewiesen wurde, hat nun sechs weitere positive Tests ergeben. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen stehen in häuslicher Quarantäne, heißt es vom Landkreis. Insgesamt gibt es aktuell 64 nachgewiesene Infektionen im Kreisgebiet und 774 bestätigte Fälle überhaupt. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beläuft sich auf 31,81.

Fast ein Drittel der akuten Corona-Fälle lässt sich dabei der Fleisch- und Schlachtbranche in benachbarten Landkreisen zuordnen, wie Mareike Rein, Sprecherin des Landkreises Diepholz, mitteilt. „Darum gilt es aktuell, den Sieben-Tage-Inzidenzwert in ein objektives Verhältnis zu setzen und im Raum stehende Schutzmaßnahmen zunächst weiterhin auf lokale Ausbrüche zu fokussieren.“

Da ein Großteil der Menschen aus dem Infektionsgeschehen auf dem ehemaligen Kasernengelände in Wagenfeld untergebracht ist, wurden alle der rund 200 Bewohner dort am Donnerstag abgestrichen. Die 20 bestätigten Infizierten wurden separiert und auch negativ Getestete mit engem Kontakt zu Infizierten wurden in einem gesonderten Bereich der Kaserne untergebracht. Bereits im Juni war es in der Kaserne zu einer großräumigen Quarantäne gekommen (wir berichteten).

Aktuell befinden sich somit 563 Menschen im Landkreis in Quarantäne. 680 konnten diese bereits wieder verlassen. 30 Kreis-Bewohner sind bisher im Zusammenhang mit Corona gestorben. Fünf Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion werden stationär behandelt, einer davon intensivmediznisch.