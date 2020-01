Vertreter der begünstigten Vereine und der Volksbank Syke trafen sich zur Übergabe der Erträge aus dem VR-Gewinnsparen.

Weyhe-Kirchweyhe. Aus dem Topf der Reinerträge hat die Volksbank Syke 14 Vereine aus Weyhe begünstigt. Das VR-Gewinnsparen ist eine Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen, teilt die Volksbank Syke mit.

Für Teilnehmer gibt es monatlich Geldpreise zwischen vier und 5000 Euro sowie Sachpreise und Gewinne aus Sonderverlosungen. Zu den Gewinn- und Sparsummen fallen Reinerträge an, teilt die Volksbank mit. Vereine der Region haben die Möglichkeit, über die Filialen der Volksbank (in Bassum, Stuhr, Syke, Weyhe und Riede) einen Antrag auf Zuwendung zu stellen. Von den Reinerträgen in 2019 – mehr als 70 000 Euro – profitieren 65 Vereine im Nordkreis des Landkreises Diepholz. Für das Frühjahr kündigt die Volksbank die Übergabe eines Caddy (Wert 24 000 Euro) an, erstmalig auch eines Kinderbusses für einen Kindergarten aus der Region (Wert 5000 Euro).

Folgende Weyher Vereine und Institutionen haben Spenden in Höhe von 9100 Euro bekommen: Jagdhorncorps Weyhe/Stuhr (600 Euro für Notenmaterial und einheitliche Bekleidung für Auftritte), Weyher Kinderkiste (800 Euro für Spielgeräte für das Außengelände), Naturschutzbund Weyhe (600 Euro für digitale Mikroskope für Grundschul-Projekttage), Förderverein der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe (800 Euro für Schutzhütte für das „grüne Klassenzimmer“), Lebenshilfe Syke/Wohnheim Weyhe (600 Euro für einen Austauschakku für ein Therapiefahrrad), Jugendförderverein Weyhe-Stuhr (600 Euro für Netze und Ringe für Ringtennis), TSV Weyhe Lahausen/Mädchenfußball (600 Euro für Trainingsshirts), Schützenverein Melchiorshausen (700 Euro für eine neue Schießanlage), Reitverein Sudweyhe (600 Euro für einen abschließbaren Geräteschuppen), Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Weyhe (500 Euro für ein Spineboard), TuS Sudweyhe (500 Euro für weitere Fußball-, Korbball- und Gymnastikbälle), Tischtennisverein Erichshof (600 Euro für weitere Tischtennistische), Förderverein der Hundertwassergrundschule Leeste (800 Euro für weitere Aulaausstattung), Seniorenzentrum Weyhe Alte Wache (800 Euro für Pavillions und Bierzeltgarnituren).