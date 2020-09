Für die 145 Schüler in Quarantäne sowie weitere 70 Erstklässler geht es nun erst einmal wieder zurück ins Homeschooling. Die Lehrer stellen entsprechendes Unterrichtsmaterial bereit und betreuen die Kinder und Jugendlichen via Internet und Telefon (Symbolbild). (Ulrich Perrey/dpa)

Mehrere Schüler und Lehrer aus der Gemeinde Stuhr sind derzeit in Quarantäne, nachdem es vereinzelt zu nachgewiesenen Corona-Infektionen in den Klassen gekommen war. Neben der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Stuhr-Brinkum und der Grundschule Brinkum sind davon auch die Lise-Meitner Schule in Moordeich sowie inzwischen auch eine Kita-Gruppe betroffen. An der KGS Brinkum gibt es allerdings nur einen bestätigten Corona-Fall im zwölften Jahrgang – und nicht, wie vom Landkreis Diepholz am Donnerstag vermeldet, auch in einem fünften Jahrgang. Davon betroffen ist nämlich die andere KGS in der Gemeinde, also die Lise-Meitner-Schule. Dort war nach dem Befund einer Fünftklässlerin ebenfalls eine Klasse sowie auch der Religionskurs des fünften Jahrgangs unter Quarantäne gestellt worden.

Am Freitag erfolgte dann eine ganze Reihe von Tests der betroffenen Schüler an der KGS Moordeich. „Wir haben Donnerstagnachmittag die Information vom Gesundheitsamt erhalten“, erzählt Schulleiter Jürgen Böckmann. Daraufhin habe man direkt damit begonnen, zu ermitteln, in welchen Klassen und Lerngruppen das infizierte Kind ist und ob es eventuell auch das Ganztagsangebot wahrgenommen hat. So habe man schließlich ermittelt, wie viele Schüler und Lehrer das betrifft. Insgesamt sind in Moordeich nun 42 Schüler sowie acht Lehrer, zwei Praktikanten und auch Mitarbeiter des Jugendtreffs No Moor vorsorglich in Quarantäne.

Am Freitag gab der Landkreis Diepholz außerdem bekannt, dass die Eltern und Geschwister eines der gestern gemeldeten Corona-Infizierten ebenfalls positiv getestet worden sind. Das hat zur Folge, dass nun auch für eine Kindergartengruppe in Stuhr vorsorglich Quarantäne und Testungen angeordnet worden sind. Gleiches gilt auch für eine erste Klasse an der Grundschule Brinkum, in der einen Tag vorher auch bereits ein bestätigter Fall im dritten Jahrgang gemeldet worden war. Insgesamt sind damit nun 45 Schüler an der Grundschule Brinkum in Quarantäne.

Unterrichtsversorgung schwierig

„Da auch einige Lehrer in Quarantäne sind, bleibt nun der komplette erste Jahrgang zu Hause“, berichtet Florian Fallar, Leiter der Grundschule. Das sei allerdings keine Vorsichtsmaßnahme, betont er, sondern lediglich der Tatsache geschuldet, dass einfach nicht ausreichend Lehrer in der Schule sind, um die Unterrichtsversorgung für alle aufrecht halten zu können. Denn insgesamt elf Lehrkräfte sind derzeit ebenfalls in Quarantäne. „Drei der vier Klassenlehrer im ersten Jahrgang sind betroffen“, erklärt Fallar, der das Vorhaben mit der Landesschulbehörde abgestimmt hat. Diese empfahl ihm letztlich, so vorzugehen. Neben den 42 Schülern in Quarantäne sind nun also weitere 70 Erstklässler zu Hause.

Schwierig wird es mit der Unterrichtsversorgung auch an der KGS Moordeich. „Ein gewisser Anteil der Lehrer ist ohnehin krank. Zusätzliche acht fehlende Kräfte kann man da nicht kompensieren“, sagt Böckmann. Auch, wenn man sich teils mit Vertretungsregelungen behilft, müsse der Unterricht auch an einigen Stellen ausfallen.

Für die Schüler in Quarantäne geht es nun vorerst wieder mit Homeschooling weiter. Das gilt für alle der betroffenen Schulen. „Sie sind ja nicht krank“, erklärte Marcus Barnert, derzeit kommissarischer Schulleiter der KGS Brinkum. Für die Schüler werde entsprechendes Material über die Bildungscloud zur Verfügung gestellt. Außerdem werden sie von den Lehrern in Quarantäne, die nun Homeoffice machen, betreut. „Die Schüler in Quarantäne werden natürlich entsprechend beschult“, sagt auch Böckmann. „Wir machen das so wie auch schon im Lockdown.“ Für die Moordeicher Fünftklässler werden ebenfalls Lernmaterialien bereitgestellt und auch telefonisch Kontakt zu ihnen gehalten.

Bis die Ergebnisse der Corona-Tests vorliegen, müssen sich die Schüler und Eltern teils noch etwas in Geduld üben. Denn an der KGS Brinkum sollen, wie berichtet, erst am Montag entsprechende Abstriche vorgenommen werden. Denn das Gesundheitsamt richtet sich bei der Vorgehensweise nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Landesgesundheitsamts Niedersachsen, wonach am ersten Tag der Infektion oder zwischen dem fünften und siebten Tag abgestrichen werden sollte. Sollten Betroffene in der Zwischenzeit Krankheitsanzeichen entwickeln, sollten sie telefonisch ihren Hausarzt oder außerhalb der Sprechzeiten den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 kontaktieren.

Sollten die Testergebnisse vorliegen und negativ sein, heißt das übrigens noch nicht, dass die Schüler direkt wieder zurück in ihre Klassen können. „Die Schüler verbleiben 14 Tage in Quarantäne“, erklärte Mareike Rein, Sprecherin des Landkreises Diepholz. Diese 14 Tage gelten allerdings nicht ab Testergebnis, sondern ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Person. Wenn das also etwa schon am Montag gewesen ist, können die entsprechenden Schüler auch zwei Wochen später bereits wieder in die Schulen zurückkehren.