Rettungskräfte am Steller See, an dem sich das Unglück ereignete. (Nonstopnews)

Am Steller See im Landkreis Diepholz hat sich am späten Sonntagnachmittag ein schweres Unglück ereignet. Ein 16-Jähriger wollte mit anderen Jugendlichen zu einem in der Seemitte gelegenen Ponton schwimmen, kehrte aber auf halbem Weg um. Nach Angaben des Nachrichtenportals Nonstopnews.de suchten die Jugendlichen später nach ihm. Als sie ihn nicht fanden, alarmierten sie die Rettungsschwimmer. Ein Großaufgebot an Rettungskräfte suchte nach dem Jungen. Taucher fanden den leblosen Körper am Grund des Sees. (haf)