Weyhe-Kirchweyhe. Bei einer Auseinandersetzung mit zwei Jugendlichen sind am Mittwoch vier Polizisten leicht verletzt worden. Zeugen hatten gegen 13.20 Uhr zwei Fahrraddiebstähle am Bahnhof Kirchweyhe am Fahrradunterstand auf Leester Seite gemeldet. Daraufhin trafen die Beamten auf zwei junge Männer, die auf die Beschreibung passten. Laut Polizeibericht wollte einer der Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Weyher, seinen Personalausweis nicht aushändigen und versuchte, sich mehrfach der Kontrolle zu entziehen. Der Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, so die Beamten. Als er flüchten wollte und festgehalten wurde, fing er an zu schlagen und zu treten. In einem Handgemenge überwältigten die Polizisten den 16-Jährigen und fixierten ihn. Dabei trat und schlug er nach den Beamten.