Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Diepholz beläuft sich auf 18 (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Die Zahl der Todesfälle aufgrund des neuartigen Coronavirus im Landkreis Diepholz ist am Wochenende auf insgesamt 18 Menschen angestiegen. Neben dem älteren Ehepaar aus dem Nordkreis, das am Freitag und Sonnabend in der Verdener Aller-Weser-Klinik gestorben ist, starb am Sonntag auch eine 88-jährige Frau aus dem südlichen Bereich des Landkreises Diepholz. Bisher haben sich insgesamt 310 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert, berichtet die Verwaltung weiter. Aktuell sind 66 Personen im Landkreis an dem Virus erkrankt. 226 Corona-Patienten konnten inzwischen aus der Quarantäne entlassen werden. Mehr als 170 der bestätigten Erkrankten und der ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko befinden sich hingegen noch in Quarantäne. Laut Landkreisangaben werden zurzeit 17 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion stationär behandelt. Davon werden vier intensivmedizinisch versorgt, zwei mit Beatmung, heißt es vom Landkreis.