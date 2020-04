Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen ist innerhalb eines Tages im Landkreis Diepholz um 18 Fälle gestiegen. 73 der bislang 184 Infizierten gelten als genesen. Drei Menschen starben. (Jean-Christophe Bott/DPA)

Landkreis Diepholz. Insgesamt 18 neue Corona-Erkrankungen meldete der Landkreis Diepholz am Donnerstag. Aktuell sind damit 108 Menschen im Kreis mit dem neuartigen Virus infiziert. Insgesamt sind bislang 184 Covid-19-Infektionen nachgewiesen worden. Davon konnten 73 Corona-Patienten inzwischen aus der Quarantäne entlassen werden, wie aus der Mitteilung des Landkreises hervorgeht. Drei Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Mehr als 250 Menschen befinden sich noch in Quarantäne. Dazu zählen sowohl die bestätigten Erkrankten als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko, so der Landkreis. 25 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt. Davon werden acht intensivmedizinisch versorgt, fünf mit Beatmung.

Mitte März richtete der Landkreis Diepholz das Bürgertelefon für nichtmedizinische Fragen zum Coronavirus ein. Von Beginn an haben die Bürger diesen Service rege in Anspruch genommen, sodass bis heute rund 1300 Anrufe verzeichnet wurden. „Seit nunmehr drei Wochen informieren und beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgertelefons rund um das Coronavirus. In Hochzeiten, insbesondere als die Beschränkung der sozialen Kontakte verfügt wurde, sind die Telefone regelrecht heiß gelaufen. In den Anrufen geht es um Ängste, Sorgen und Fragen, die teilweise sehr emotional sind. Diese Leistung verdient besondere Anerkennung“, lobt Landrat Cord Bockhop.

Das Bürgertelefon steht weiter montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung. Die Nummer lautet 0 54 41 / 9 76 20 20.