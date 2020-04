Die Beamten stoppten den jungen Mann auf der Angelser Straße. (Symbolbild) (Björn Hake)

Weyhe. Auf der Angelser Straße in Weyhe ist am Freitagabend gegen 18.35 Uhr ein 19-jähriger Mann aus Weyhe in eine Kontrolle geraten. Laut Polizeibericht erhärtete sich der Anfangsverdacht einer Drogenbeeinflussung durch einen positiven Test auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Außerdem stellten die Beamten bei dem jungen Mann eine geringe Menge von Marihuana fest. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.