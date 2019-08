Stuhr-Brinkum. Bei einem Verkehrsunfall ist ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen in Brinkum leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Stuhrer auf der Bremer Straße aus Richtung Bremen kommend in Richtung Seckenhausen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Brinkum kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach rechts, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Ampelanlage. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 19-Jährige konnte sich leicht verletzt selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.