Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Seckenhausen. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 51 in Seckenhausen ist am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden. Der junge Mann war laut Polizei mit seinem Wagen in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen den Ortsteilen Fahrenhorst und Seckenhausen geriet er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Seitenraum und prallte frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto herumgeschleudert wurde und sich auf dem angrenzenden Acker mehrfach überschlug. Fahrzeugteile flogen zum Teil etwa 50 Meter weit, berichtet die Polizei. Der Fahrer wurde aus seinem Auto herausgeschleudert. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen, heißt es von den Beamten weiter.

Wie Dieter Wendt, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Seckenhausen, mitteilt, wurde von den Feuerwehrkräften zunächst nur die Fahrzeugbatterie ausgebaut und ausgetretenes Öl abgestreut. Erst nach der Unfallaufnahme reinigte sie die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 80 Metern und fällte den teilentwurzelten und geneigten Baum nach Absprache mit der Straßenmeisterei.

Die B 51 musste für mehrere Stunden bis 19 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Polizei hat erste Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Wagen wurde durch den Unfall total zerstört. Er wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und von der Staatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Ein Notfallseelsorger war ebenfalls am Unfallort. Nach dem Einsatzende kamen die Feuerwehrleute noch zu einem gemeinsamen Gespräch im Feuerwehrhaus zusammen, wie der Pressesprecher der Feuerwehr berichtet.