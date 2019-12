Erinnern Sie sich noch daran, was Sie am 31. Dezember 1999 gemacht haben? Mit Sicherheit werden viele diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten können, denn schließlich war Silvester 1999 etwas ganz Besonderes – nicht nur, dass wir damals an der Schwelle zum neuen Jahrtausend standen, auch war das Jahr 2000 ein Schaltjahr, genau wie das in wenigen Stunden beginnende 2020. Und damals kam Anfang Dezember der neue „James Bond 007: Die Welt ist nicht genug“ in die Kinos, den mindestens einer der Autoren dieser Kolumne zum Jahresende 1999 im Kino schaute. Der 19. Bond war dabei besonders fulminant, denn die Doppelnull hatte seinerzeit keinen geringeren Auftrag, als den atomaren Supergau zu verhindern – womit wir auch schon beim eigentlichen Thema der letzten Ausgabe der Datenkolumne in diesem Jahr wären: dem Millennium-Bug (zu Deutsch: Fehler), auch als „Millennium Glitch“ oder Y2K-Bug (year 2 kilo: Jahr 2000) bezeichnet.

Damals, vor 20 Jahren, gingen nämlich die Befürchtungen zahlreicher IT-Experten (und Verschwörungstheoretiker) dahin, dass mit dem 1. 1. 2000 die Welt, wie wir sie bis dahin kannten, nicht mehr existieren würde. Warum? Der eigentliche Hintergrund der ganzen Geschichte ist recht trivial, denn zu frühen Zeiten der Computer, wie wir sie heute kennen, war Speicherplatz ein rares Gut, mit dem es sorgfältig zu haushalten galt. Und da niemand annahm, dass manches Programm und IT-System für Jahrzehnte genutzt würde, nahm man dies zum Anlass, bei der digitalen Verarbeitung von Jahreszahlen nur auf die letzten beiden Ziffern abzustellen – mit der Folge, dass das Jahr 1900 und das Jahr 2000 vom Computer einfach gesagt letztlich gleich behandelt werden. Und so wie es für die Entwicklung neuer Produkte und damit natürlich auch für IT-Komponenten der Fall ist, fängt man nicht mit jeder neuen Version bei Null an, sondern baut im Regelfall auf die bestehende Technik und Altversionen von Software auf. So wurde der Millennium-Bug, ohne dass sich in den 70er- oder 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts jemand darüber groß Gedanken gemacht hätte, immer weitergetragen.

Im Spätherbst 1999 schließlich kam das Problem, zunächst nur vermittelt durch Fachexperten, und weiter getragen durch die Medien, auch in der breiten Bevölkerung an. Man könnte sich nun natürlich fragen, wie und warum so etwas Banales wie zwei Ziffern eine globale politische und wirtschaftliche Dimension entfalten können. Wenn man heutzutage so manchen Zeitungsbericht aus Dezember 1999 liest, kommt es einem tatsächlich so vor, als ob der Jahreswechsel zugleich das Ende der Welt eingeläutet hätte: So ging es nicht nur bloß um die massenhafte Entführung von Erdenbürgern durch Außerirdische, sondern um das Zusammenbrechen des Börsen- und Bankensystems mit der Folge einer globalen Wirtschaftskrise, Massenpleiten und Arbeitslosigkeit, Fehlfunktionen sämtlicher Telekommunikation, den Ausfall von Tankstellen und ohnehin der gesamten Energieversorgung bis hin zum atomaren Supergau – womit wir wieder beim Thema James Bond wären. Ergo: die totale Apokalypse, ein wahrhaftiges Armageddon, ausgelöst allein durch zwei kleine Ziffern. Das deckte sich auch so in etwa mit den Prophezeiungen des Nostradamus, der für das Jahr 2000 den Dritten Weltkrieg voraussagte. Dies hatte mancherorts zur Folge, dass Privatleute zur Vorbereitung des eigenen Überlebens in einer Welt ohne Staat, Recht und Gesetz Lebensmittel, Medikamente und Kraftstoffe, Wasser, Batterien und Notstromaggregate horteten und Bargeldvorräte anlegten – bis hin zur Bunkeranlage auf dem eigenen Grundstück als letzten Zufluchtsort. Ein Leitfaden empfahl außerdem, einen „Jahr-2000-Testlauf der Haushaltsgeräte“ durchzuführen – wie auch immer das funktionieren sollte.

Nun, aber scheinbar ist es wohl doch nicht so gekommen wie erwartet, denn ansonsten würden Sie vermutlich gerade nicht diese Kolumne lesen. Warum das? Hundertprozentig genau wird man die Ursache wohl nicht rekonstruieren können, fest steht jedenfalls, dass schon weit vor dem eigentlichen Jahreswechsel weltweit Behörden und Unternehmen damit beschäftigt waren, ihre IT-Infrastruktur äußerst kostspielig auf den Millennium-Bug hin zu überprüfen und eventuelle Fehler beheben zu lassen. Im Großen und Ganzen war dies wohl auch erfolgreich, denn letztlich beschränkte sich der Millennium-Bug auf einige wenige IT-Ausfälle, die als Ausnahmen so gesehen dann wieder als amüsant, weil kurios, angesehen werden konnten: Menschen erhielten Briefe mit Nachzahlungen der Kfz-Steuer für die vergangenen 100 Jahre, es wurde zu seit 100 Jahren abgelaufenen Gerichtsterminen geladen, Bankguthaben wurden um Milliardensummen erhöht (leider nicht dauerhaft), Bibliotheken mahnten wegen der 100-jährigen Überziehung der Leihfrist und Säuglinge erreichten von einem Tag auf den anderen das sagenhafte Alter von mehr als 100 Jahren. Und in den Atomkraftwerken? In einigen fielen Uhren oder elektronische Türsysteme aus, aber das sollte es dann schon gewesen sein.

Und damit, liebe Leserinnen und Leser, sind wir am Ende auch dieser Datenkolumne angelangt. Was soll uns diese ganze Geschichte um den Millennium-Bug, insbesondere im Hinblick auf das neue Jahr (manche sprechen auch vom neuen Jahrzehnt, obwohl dieses eigentlich erst am 1.1.2021 beginnt), sagen? Ganz einfach: Zu häufig sehen wir viel zu viele Dinge schwarz, die sich dann im Nachhinein doch als nicht so gravierend wie vermutet erweisen. Und zumindest die für das Jahr 2000 angekündigte Apokalypse lässt sich heute, 20 Jahre später, durchaus mit einem Schmunzeln betrachten.

Eine kleine Portion Optimismus ist also auch in der dunkelsten Stunde gefragt! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne Silvesterfeierlichkeiten im Kreise von Familie und Freunden, und einen tollen Start in ein gesundes und erfülltes neues Jahr 2020 – bleiben Sie uns gewogen.

