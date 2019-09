Oliver Lück stellt sein aktuellstes Buch "Zeit als Ziel" in Kirchweyhe vor. (Monika Fricke)

Weyhe-Kirchweyhe. Auf ein Treffen mit dem „Menschenjournalist“: Autor und Fotograf Oliver Lück kommt für eine Lesung nach Kirchweyhe. Am Dienstag, 1. Oktober, gastiert er ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung Schüttert, Am Marktplatz 13. Laut Ankündigung will er die Besucher teilhaben lassen an seinen Begegnungen und Eindrücken aus über 20 Jahren Reisen in fast 30 Länder, zusammengetragen in seinem aktuellen Buch „Zeit als Ziel“. Als Höhepunkt des Abends soll auch der Bulli bereit stehen, mit dem der Geschichtensammler aus Schleswig-Holstein unter dem Motto „Europa ohne Ende“ unterwegs war.

Lücke, Jahrgang 1973, traf zum Beispiel Schützer des letzten Urwaldes, Straßenkinder in Nordirland und Chilibauern im Baskenland. Bei bereits rund 400 Lesungen berichtete er Interessierten davon.

Eintrittskarten für seine Lesung sind ab sofort in den Schüttert-Geschäften in Weyhe und Syke erhältlich. Sie kosten zehn Euro. Weitere Infos gibt es online auf www.lueckundlocke.de.