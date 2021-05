20 Verstöße gegen die Ausgangssperre hat die Polizei am Wochenende im Landkreis Diepholz registriert (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Etwa 20 Anzeigen hat die Polizei im Landkreis Diepholz am vergangenen Wochenende nach Verstößen gegen die Ausgangssperre fertigen müssen. Der Großteil der Menschen hätte sich aber überwiegend an die Ausgangssperre und auch an die Kontaktbeschränkungen der Corona-Notbremse gehalten, teilt die Polizei mit.

Die Polizei überwacht seit der Einführung der nächtlichen Ausgangssperre auch mit Sonderstreifen deren Einhaltung. Die 20 Verstöße wurden überwiegend bei Kontrollen in Autos festgestellt, heißt es seitens der Polizei. Bei mehreren weiteren angetroffenen Personen habe hingegen eine mündliche Ermahnung gereicht.

Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr hat die Polizei zudem eine Gruppe Motorradfahrer auf einem Parkplatz an der B 51 bei Bassum kontrolliert. Die etwa 60 Biker waren auf einer Ausfahrt und machten auf dem Parkplatz eine Pause. Da die Abstände nicht eingehalten wurden und auch keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen wurden, löste die Polizei das Treffen der Gruppe auf und erteilte Platzverweise.