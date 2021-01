Solche FFP2-Masken oder sogenannte OP-Masken müssen ab Montag beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. (Friso Gentsch)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz meldet für Sonnabend 21 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der insgesamt bestätigten Covid-19-Fälle steigt damit auf 3997. Nach Angaben von Landkreis-Sprecherin Mareike Rein sind bisher sind 70 Personen in Zusammenhang mit einer bestätigten Covid-19-Infektion verstorben.

Sie weist zudem darauf hin, dass am Montag, 25. Februar, die überarbeitete Corona-Verordnung der Landesregierung in Kraft tritt. Unter anderem werde die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften und drum herum, in Gotteshäusern und bei medizinisch notwendigen körpernahen Dienstleistungen zu einer Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken konkretisiert. Darunter seien sogenannte OP-Masken sowie Masken der Standards KN95/N95 und FFP2 zu verstehen. Bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres seien Kinder von der Maskenpflicht ausgenommen. Kinder zwischen dem sechsten und 15. Geburtstag müssten überall dort, wo Masken getragen werden müssen, eine Alltagsmaske tragen. Die Nutzung von medizinischen Masken stehe ihnen frei. Die Regelungen würden auch im öffentlichen Personenverkehr und im Bereich der Schülerbeförderung gelten.

Informationen zum Inzidenzwert gibt es unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen.