Die Feuerwehren Groß Mackenstedt und Brinkum waren am Donnerstag vor Ort. (Feuerwehr Brinkum)

Drei Kleinbusse einer Reisegruppe sind am Donnerstagabend auf der A1 in Richtung Hamburg ineinander gekracht. Das berichtet die Feuerwehr Brinkum. Demnach ereignete sich der Auffahrunfall kurz vor der Anschlussstelle Brinkum. 21 Personen wurden dabei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war für rund zwei Stunden teilweise gesperrt. (mmi)