24 Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz am Freitag vermeldet. (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Freitag vermeldet. Gegenwärtig sind noch 155 Kreis-Bewohner nachweislich mit Corona infiziert. Die Reihentestung am Mittwoch im Hansa Pflegezentrum Brinkum hat keine weiteren Corona-Fälle ergeben.

Insgesamt hat der Landkreis bisher 3810 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet. Aktuell befinden sich 555 Kreis-Bewohner in Quarantäne. 3590 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 65 Personen sind bisher in Zusammenhang mit Corona verstorben. In den Kliniken des Kreises werden zurzeit 13 Patienten mit Corona-Verdacht oder laborbestätigter Infektion behandelt. Keiner davon wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Den aktuellen Landkreis-Inzidenzwert finden Interessierte online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen.

Seit 5. Januar wurden im Landkreis Diepholz bisher rund 1900 Personen gegen Corona geimpft. Die 36 Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet, in denen die Impfungen aufgrund der hohen Gefährdung durch das Coronavirus zuerst erfolgen sollen, verfügen über insgesamt 2414 Plätze. Rund die Hälfte dieser Einrichtungen wurde bereits mit Impfstoff versorgt, heißt es weiter. In dieser Woche wurden von den mobilen Impfteams elf Einrichtungen versorgt.