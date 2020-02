Einer der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Seckenhausen. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Sonnabend um 14.20 Uhr in Seckenhausen auf der Hauptstraße gekommen. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Sulingen übersah den vor ihm verkehrsbedingt haltenden 26-jährigen Bassumer und fuhr auf. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, schildert die Polizei. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 3800 Euro.