Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Autofahrer ist es am Montagabend auf der A1 kurz vor dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Osnabrück gekommen. Die Polizei beschreibt den Hergang wie folgt: Ein 27-jähriger Mann aus den Niederlanden fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen, zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr geriet er aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Fahrzeug vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und fuhr gegen 18.35 Uhr auf das Heck eines Sattelzuges auf.

Der 27-jährige Autofahrer verletzte sich durch den Aufprall schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges aus dem Landkreis Aurich blieb unverletzt. Die Feuerwehr Brinkum war mit vier Fahrzeugen am Unfallort, übernahm die Kontrolle der Ladung des LKW sowie das Binden von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte abgearbeitet, so Sprecher Christian Meinen.

Das Auto des Verletzten war nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Weitere 3000 Euro Schaden seien am Auflieger des Sattelzuges entstanden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von 0,47 Promille fest. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Auf richterliche Anordnung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, zudem musste der Mann den Führerschein abgeben.