Der Landkreis Diepholz hat 28 Corona-Neuinfektionen vermeldet (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz hat am Dienstag 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Unter den neuen Fällen ist auch ein Kind, das eine zweite Klasse der Grundschule Lemförde besucht. Die gesamte Klasse steht unter Quarantäne. Der Unterricht an der Schule findet in geteilten Lerngruppen statt. Auch eine Gruppe des Lemförder Horts „Ole“ ist von dem Infektionsgeschehen betroffen. Außerdem wurde ein Fall in einer sechsten Klasse der Oberschule Schwaförden festgestellt. Dort kann der Unterricht weiterhin im Klassenverbund erfolgen, so die Verwaltung.

Gegenwärtig sind somit 190 akute Covid-19-Fälle im Landkreis registriert. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle steigt auf 2383. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner liegt bei 102,7. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit zwölf Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion behandelt. Drei der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Der Diepholzer Landrat Cord Bockhop begrüßt derweil die Feststellung des „außergewöhnlichen Ereignisses von landesweiter Tragweite“ durch die Niedersächsische Landesregierung. „Der Einsatz der kommunalen Katastrophenschutzeinheiten ermöglicht den flächendeckenden Aufbau und Betrieb von stationären Impfzentren und mobilen Teams“, sagt er. „Die damit verbundene vollständige Kostenerstattung durch das Land und der Freistellungsanspruch für Helfer im Katastrophenschutz sind Voraussetzung für eine zeitnahe und möglichst umfängliche Impfung“, so Bockhop weiter. Der Landkreis weist außerdem darauf hin, dass nun die neue Corona-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung mit weiteren Beschränkungen für die Adventszeit in Kraft getreten ist.