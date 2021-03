Im Landkreis Diepholz sind 30 weitere Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden (Symbolbild). (Hauke-Christian Dittrich)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz hat für Sonnabend 30 Corona-Neuinfektionen vermeldet. Die Zahl der insgesamt bestätigten Covid-19-Fälle steigt somit auf 4747. Bei bereits positiv getesteten Personen ist in 19 Fällen derweil die britische Mutation des Corona-Virus Sars-Cov-2-Voc B.1.1.7 nachgewiesen worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Bisher sind 87 Menschen in Zusammenhang mit einer bestätigten Virus-Infektion gestorben. Den Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner lag am Sonntag (9 Uhr) bei 50,7.