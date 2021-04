33 Corona-Neuinfektionen meldete der Landkreis Diepholz am Sonnabend (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Sonnabend gemeldet. Bei weiteren 25 bereits positiv getesteten Kreisbewohnern ist zudem die britische Mutation des Virus nachgewiesen worden. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle liegt bei 5263. Bisher starben 91 Menschen im Landkreis in Verbindung mit einer bestätigten Covid-19-Infektion. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Diepholz lag am Montagmorgen laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt bei 67,7.