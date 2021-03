Der Inzidenzwert im Landkreis Diepholz stieg am Montag auf 86,6 (Symbolbild). (Christoph Soeder/DPA)

Landkreis Diepholz. 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Sonnabend im Landkreis Diepholz registriert worden. Bei weiteren 18 bereits positiv Getesteten ist zudem die britische Virusvariante nachgewiesen worden. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner steigt laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt im Landkreis Diepholz (Stand Montagmorgen) auf 86,6.

Am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen sind in der Jahrgangsstufe 13 außerdem drei weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch in einer neunten Klasse der Luise-Chevalier-Schule in Syke hat sich ein Fall bestätigt. Die betroffenen Kontaktpersonen befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung in Quarantäne.

Gegenwärtig verzeichnet der Landkreis 205 Corona-Fälle bei insgesamt 5115 bislang bestätigten Infektionen. Aktuell sind 847 Kreisbewohner in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 4819 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden war, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Bisher sind 91 Menschen in Verbindung mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit zehn Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Zwei der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt, einer von ihnen mit Beatmung.

An diesem Montag ist die neue Landesverordnung in Kraft getreten. Die Kreisverwaltung weist in diesem Zusammenhang auf eine Änderung hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen hin. So darf sich ein Haushalt nur mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren sind nicht einzurechnen und nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt.