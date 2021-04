Aktuell sind im Landkreis Diepholz 157 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz hat am Mittwoch 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Bei weiteren 16 bereits positiv Getesteten wurde zudem die britische Mutation des Virus festgestellt, so die Kreisverwaltung weiter. Gegenwärtig sind damit 157 Menschen im Kreisgebiet positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle stieg auf 5329. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) für den Landkreis Diepholz lag am Mittwochmorgen bei 67,3.

In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit sieben Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Einer der Patienten wird intensivmedizinisch mit Beatmung versorgt. 1011 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne.