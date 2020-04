Die Polizei schätzt den Schaden auf 80 000 Euro. (Symbolbild) (Patrick Seeger/dpa)

Stuhr-Brinkum. Auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr hat sich am Freitagmorgen gegen 6.35 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Sattelzug ereignet. Der rumänische Sattelzug kam aus Dänemark und war mit etwa 20 Tonnen Bekleidung beladen. Laut Polizeiangaben platzte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der vordere, rechte Reifen der Zugmaschine, sodass das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Außenschutzplanke prallte. Dabei entstand erheblicher Schaden am Fahrzeug, der Außenschutzplanke und der dortigen Lärmschutzwand.

Außerdem riss einer von zwei Tanks an der Zugmaschine auf, sodass geschätzte 400 Liter Diesel ausliefen. Die freiwillige Feuerwehr Brinkum rückte aus, um den Schaden einzudämmen. Die Kräfte dichteten den beschädigten Tank ab und verhinderten durch eine Ölsperre eine weitere Ausbreitung über die Kanalisation in den Stuhrer Graben. Der 41-jährige Fahrer blieb unverletzt, der 31-jährige Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Autobahnmeisterei am Vormittag den rechten von drei Fahrstreifen.

Derzeit prüft der Landkreis Diepholz, ob die ausgelaufenen Betriebsstoffe einen Schaden am Erdreich oder Gewässer bewirkt haben, teilt die Polizei mit. Vorläufig wird der entstandene Sachschaden auf etwa 80 000 Euro geschätzt. Es kam zu keinen größeren Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses, hieß es von den Einsatzkräften.