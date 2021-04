Die Ergebnisse einer Reihentestung in einem Landwirtschaftsbetrieb im Landkreis Diepholz werden für Sonnabend erwartet (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Landkreis Diepholz. In einem „landwirtschaftlichen Betrieb im Sonderkulturanbau“ im Landkreis Diepholz ist ein größeres Corona-Geschehen nachgewiesen worden: Bislang sind in dem Zusammenhang 42 Corona-Fälle bestätigt. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Um das Infektionsgeschehen vollumfänglich beurteilen zu können, waren am Donnerstag rund 1200 Mitarbeiter aus dem Umfeld des Betriebes durch das Deutsche Rote Kreuz getestet worden. Mit einem Ergebnis der Reihentestung sei im Verlauf des Sonnabends zu rechnen, so die Kreisverwaltung weiter.

Das Gesundheitsamt des Landkreises sei infolge des Nachweises über den Corona-Ausbruch „unmittelbar einbezogen worden und begleitet das Infektionsgeschehen vor Ort“, heißt es. Positiv Getestete würden von anderen Mitarbeitern isoliert und in gesonderten Gebäuden ausschließlich mit anderen bestätigten Infizierten untergebracht. „Eine derartige Isolation erfolgt auch für die engen Kontaktpersonen der bestätigten Fälle“, so die Kreisverwaltung.

Die Unterkünfte würden in enger Absprache mit dem Betrieb überwacht und die Polizei sei ebenfalls über die Unterbringung informiert. „Dieses Vorgehen hat sich in der Vergangenheit auch schon in mehreren Infektionsgeschehen innerhalb der Fleischverarbeitungsindustrie bewährt“, teilt Landkreis-Sprecherin Mareike Rein mit. Sobald weitere Ergebnisse der Reihentestung vorliegen, soll erneut eine Risikobeurteilung erfolgen. „Maßnahmen, die auch die Kommune betreffen würden, werden derzeit nicht in Erwägung gezogen, da sich das Infektionsgeschehen auf einen Betrieb eingrenzen lässt und die betroffenen Liegenschaften, in denen Mitarbeitende untergebracht sind, vom Unternehmen übermittelt wurden“, so Rein.

In einer vierten Klasse der Paula-Modersohn-Becker-Ganztagsgrundschule in Weyhe und einer neunten Klasse der Oberschule Bruchhausen-Vilsen ist zudem jeweils ein weiterer Corona-Fall bestätigt worden. Die Ermittlungen im schulischen Umfeld hätten keine engen Kontakte ergeben, so die Kreisverwaltung. Darüber hinaus ist ein Kind, das die Kinderkrippe Zwergenburg in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen besucht, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffenen Kontaktpersonen seien in Quarantäne.

54 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Donnerstag insgesamt verzeichnet. Bei weiteren 42 bereits positiv Getesteten im Landkreis ist zudem die britische Virusvariante nachgewiesen worden. Gegenwärtig liegt die Zahl der Corona-Fälle im Kreis bei 404. Insgesamt sind bisher 6165 Infektionen bestätigt worden. Der Inzidenzwert lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bei 94,9. 1792 Menschen im Landkreis sind aktuell in Quarantäne. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit zwölf Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt.