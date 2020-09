Der 42-jährige Fahrer war aus ungeklärter Ursache von der Carl-Zeiss-Straße abgekommen und mit einem Lastwagen zusammen gestoßen. (Feuerwehr)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen an der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr ist ein 42-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann fuhr Richtung Brinkum-Nord, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Kleinwagen auf den Gegenfahrstreifen geriet, schildert die Polizei. Ein entgegenkommender LKW-Fahrer bremste beziehungsweise wich nach rechts aus, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Durch den Unfall wurde das Auto herumgeschleudert, streifte einen weiteren Lastwagen und landete schließlich im Graben.

Der 42-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, was circa eine Dreiviertelstunde dauerte. „Hierzu wurde als erstes das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen in den Straßengraben gesichert. Im zweiten Schritt wurde die B-Säule des Fahrzeugs entfernt und die Reste der Türen, um eine Zugangsöffnung zu schaffen. Somit konnte einem Patienten schon Rettung ermöglicht werden“, schildert Christian Tümena, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Stuhr. Der 42-jährige Fahrer kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie es von der Polizei heißt.

Der 41-jährige Lastwagen-Fahrer blieb hingegen unverletzt, stand aber unter Schock. Nach Angaben der Feuerwehr kam der erste LKW durch die Kollision nach links von der Fahrbahn ab und durchschlug einen Wildschutzzaun. Die Carl-Zeiss-Straße war mehr als eine Stunde für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Einsatz war für die Feuerwehren Brinkum und Groß Mackenstedt nach circa 3 Stunden beendet.