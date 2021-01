44 Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch vermeldet. (Oliver Berg/DPA)

Landkreis Diepholz. 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch vermeldet. Somit sind gegenwärtig 182 Kreis-Bewohner nachweislich mit dem Virus infiziert. Insgesamt hat der Landkreis bisher 3768 bestätigte Corona-Fälle überhaupt registriert.

545 Menschen befinden sich aktuell im Landkreis Diepholz in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 3522 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 64 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit 15 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Keine Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Diepholz liegt laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt (NLGA) derzeit bei 99,5 (Stand Mittwoch, 9 Uhr). Den aktuellen Inzidenzwert finden Interessierte auch immer online beim NLGA unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen.