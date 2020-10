Corona-Zahlen im Kreis Diepholz

45 neue Fälle übers Wochenende

Alexandra Penth

45 neue Corona-Fälle hat der Landkreis Diepholz übers Wochenende verzeichnet. Besonders hoch ist das Infektionsgeschehen bislang in Stuhr, was jedoch laut Kreis nicht an den Fällen in Asylunterkünften liegt.