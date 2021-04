47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Donnerstag verzeichnet (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Im Impfzentrum des Landkreises Diepholz in Bassum ist am Donnerstag mit der Corona-Impfung der über 70-jährigen Einwohner der Stadt Bassum begonnen worden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. In den anderen Städten und Gemeinden des Landkreises startet die Impfung dieser Personengruppe in den nächsten Tagen. Über die konkreten Termine sollen die Impfberechtigten von ihrer Kommune informiert werden.

Derweil verzeichnete der Landkreis am Donnerstag 47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Bei 26 bereits positiv Getesteten wurde zudem die britische Variante des Virus nachgewiesen, heißt es von der Kreisverwaltung weiter. Damit sind gegenwärtig 179 Menschen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle stieg auf 5376. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) für den Landkreis Diepholz lag am Donnerstagmorgen bei 65,4.

In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit acht Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Einer der Patienten wird intensivmedizinisch mit Beatmung versorgt. Aktuell befinden sich 1047 Menschen aus dem Kreisgebiet in Quarantäne. 5106 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten bisher aus der Quarantäne entlassen werden.