Suchtpräventionsfachkraft Patrick Ehnis hat die Fragen für das Sucht-Quiz konzipiert, Release-Sprecherin Ilona Drescher hat die App ausprobiert. (Alexandra Penth)

Welches Getränk hat den höheren Alkoholanteil: Bier, Wein oder Whisky? Oder ist er bei allen vielleicht sogar gleich? Die Fragen für das Jubiläumsspiel des Suchthilfe-Vereins Release fordern zum Nachdenken heraus. Und das ist auch beabsichtigt. Denn der Verein verschiebt aufgrund der derzeitigen Situation nicht nur alle Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen ins kommende Jahr. Corona erschwert zudem die Präventionsarbeit an den Schulen im Nordkreis. Suchtpräventionsfachkraft Patrick Ehnis hat daher ein Quiz mit 50 Fragen konzipiert, das Lehrer in ihren Unterricht integrieren, durch das sich aber auch andere Nutzer klicken können.

Die Teilnehmer sammeln Punkte, lösen Aufgaben und beantworten Wissens- und Schätzaufgaben. Auf die ausgewählten Antworten folgen damm auch immer Erklärungen. Zudem wartet die ein oder andere Überraschung hinter den gelösten Fragen. Für die gesammelten Punkte erhalten die Teilnehmer am Ende ein Lösungswort. Die fünf Nutzer mit den meisten Punkten sollen Preise erhalten, wobei der Hauptpreis einen Wert von 250 Euro hat. Freigeschaltet wird das Spiel an diesem Sonnabend, 26. September, ab Mitternacht. Es endet am Sonntag, 15. November, 12 Uhr.

Wer mitmachen will, scannt den auf der Internetseite von Release unter release-netz.de stehenden Barcode mit der entsprechenden Lese-App ein und wird dann auf die Actionbound-App weitergeleitet. Die App kann aber auch direkt im App-Store heruntergeladen werden. „Actionbound wird auch von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen empfohlen“, sagt Ehnis.

Release lobt parallel auch einen Sonderpreis zur Suchtprävention über die App aus. Die Teilnehmer müssen sieben Aufgaben lösen, zum Beispiel beschreiben, was für sie ein gutes Leben ausmacht und wie man gesund durchs Leben gehen könnte. Was wäre ein guter Werbespruch für die Suchtprävention? Überlegungen dazu sind ebenfalls Teil der Aufgabenstellung. Die Beiträge können als Text, Foto oder in hörbarer Form über die App an Release gesendet werden. Teilnehmen können die Nutzer auch unter einem Pseudonym, sagt Patrick Ehnis. Im Falle eines Gewinns werden aber die Kontaktdaten benötigt. Der Hauptpreis ist eine Wunschaktivität im Wert von 250 Euro. Eine Jury wird den Gewinner auswählen, in der unter anderem Vertreter aus den fünf Kreiskommunen sitzen, in denen Release aktiv ist. Und dann wird es bald wohl auch doch noch etwas festlich, wie Ehnis ankündigt: „Eine Preisverleihung zu machen, ist der Plan.“