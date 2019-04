Auf dem Kirchweyher Marktplatz streikten rund 500 Schülerinnen und Schüler. (Vasil Dinev)

Sie alle haben ein Anliegen, für das sie lautstark eintreten. Die erste „Fridays For Future“-Demonstration im Landkreis Diepholz hat sich am Freitagvormittag zusammengeschlossen. Rund 500 Schülerinnen und Schüler hatten sich um 12 Uhr auf dem Marktplatz in Weyhe eingefunden, um für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Pünktlich zum Beginn der Veranstaltung setzte Regen ein, die Demonstrierenden drängten sich mit Beginn der Reden dicht vor der Bühne. Schriftzüge wie „Tut nicht so, als ginge es euch nix an“ und „Die Dinosaurier dachten auch, sie hätten noch Zeit“ waren auf selbst gestalteten Plakaten zu lesen, die in die Höhe gereckt wurden.

In vielen größeren Städten Deutschlands finden sie schon länger statt. Nun hat es im Landkreis Diepholz erstmals eine "Fridays For Future"-Demonstration gegeben (Symbolbild). (Sebastian Gollnow/dpa)

Die jungen Aktivisten zogen Kapuzen von Regenjacken und Pullovern tief ins Gesicht, Regenschirme waren aufgespannt - viele aber lauschten ohne Schutz, was die Redner zu sagen hatten. Allen voran trat Siard Schulz, neben der Schulsprecherin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste, Malin Uhlhorn, Hauptorganisator der Veranstaltung, ans Mikrofon. Schulz, Weyher Ratsherr und Vorsitzender der Jungsozialisten (Jusos) vor Ort und auf Kreisebene, betonte energisch: „Die Jugend dieser Welt ist politisch.“ Angesichts des Zeitpunktes der Demonstration während der fünften und sechsten Unterrichtsstunde sagte er: „Wir lassen uns nicht vorschreiben, wann wir zu demonstrieren haben.“ Die mit viel Applaus begleitete Rede endete mit dem gemeinsam wiederholten Ausspruch: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“

Federführend an der ersten Klima-Demonstration im Landkreis Diepholz beteiligt sind die Schülervertretungen der KGS Leeste, der KGS Kirchweyhe, der KGS Brinkum, der Lise-Meitner-Schule in Moordeich und der Berufsbildenden Schulen (BBS) Syke. Siard Schulz sagte auf Nachfrage, dass eine Wiederholung der Protestaktion ganz im Sinne der Bewegung wäre und das Organisationsteam sich zusammensetzen werde.