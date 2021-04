Die Polizei sucht nach Hinweisen (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Ein Baugerüst ist vermutlich durch Fremdeinwirkung im Bereich Loge-Eydelstedter Straße in der Gemeinde Eydelstedt im Landkreis Diepholz umgestürzt und hat einen Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro verursacht. Dazu muss es laut Polizei zwischen dem 29. März und dem 5. April gekommen sein. Derzeit werden vor Ort mithilfe der Baugerüste Strommasten zum Netzausbau der 380-KV-Stromtrasse zwischen Ganderkesee und St. Hülfe errichtet. Am Montag hatten Mitarbeiter der Gerüstbaufirma laut Polizei festgestellt, dass eines der zwei sechsstöckigen Baugerüste vermutlich sturmbedingt gegen das zweite Gerüst gefallen war. „Das umgewehte, stark beschädigte Gerüst musste mittels mehrerer Schlepperfahrzeuge völlig zerstört auf einen angrenzenden Acker gezogen werden“, teilt die Polizei mit. Eine Oberspannungsleitung sei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Gerüstbaufirma hatte die Konstruktion laut Polizei durch Stahlseile gesichert. Am Mittwoch sei nun aber festgestellt worden, dass die Schraubenmuttern zur Fixierung der Stahlseile am Schadenstag größtenteils nicht mehr fest angezogen waren. „Auch wurden die Seilklemmen versetzt, sodass das Baugerüst gegen Windeinflüsse nicht mehr ordnungsgemäß gesichert war“, heißt es von den Beamten. Von einer Manipulation durch Dritte sei daher auszugehen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, die Beamten in Diepholz unter der Rufnummer 05441/9710 zu informieren.