Im Landkreis Diepholz hat es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Wie die Kreisverwaltung berichtet, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen „gesundheitlich schwerstbeeinträchtigten 57-jährigen Mann aus dem südlichen Kreisgebiet“. Damit sind im Landkreis bisher 85 Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

Außerdem wurde in einer vierten Klasse der Grundschule Heiligenrode ein positiver Corona-Fall bestätigt. Die betroffenen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt verzeichnete der Landkreis seit Sonnabend elf Neuinfektionen mit dem Virus. Bei zwei der bereits positiv Getesteten wurde zudem die britische Mutation des Corona-Virus B.1.1.7 nachgewiesen, heißt es seitens der Verwaltung. Gegenwärtig sind insgesamt 91 Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle liegt nun bei 4630. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) für den Landkreis Diepholz lag am Montagmorgen bei 37,8.

In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit sieben Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch, aber ohne Beatmung, versorgt. 677 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt 4454 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden.

Seit Montag ist auch die neue Landesverordnung zur Corona-Pandemie in Kraft. Die Kreisverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die Niedersächsische Landesregierung entgegen dem Bund-Länder-Beschluss für eine einheitliche Regelung im Bereich des Einzelhandels entschieden hat. So ist das Einkaufen im Einzelhandel bei einer Inzidenz unter 100 ausschließlich nach Termin möglich, wobei sich in den Geschäftsräumen nur ein Kunde mit jeweils einer Begleitperson je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten darf.

Des Weiteren liegen dem Landkreis aktuell noch keine Informationen vor, wann Bürgern flächendeckende Schnelltests angeboten werden können. Das niedersächsische Sozialministerium befinde sich derzeit in Gesprächen mit der Apothekerkammer, heißt es dazu vom Kreis. Weitere Partner sollen eingebunden werden. Die Kosten für die Schnelltests soll der Bund übernehmen.