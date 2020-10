59 Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch vermeldet. Damit steigt auch der Inzidenzwert nun auf über 80 (Symbolbild). (Bernd Wüstneck/DPA)

Mit 59 Neuinfektionen am Dienstag gibt es derzeit insgesamt 182 nachgewiesene Corona-Fälle im Landkreis Diepholz. Demnach steigt auch der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner nunmehr auf 83,45.

Nach einem positiven Testergebnis in einem Seniorenheim in der Gemeinde Weyhe ist nun auch in einer Einrichtung in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde ein positiver Fall bestätigt worden. Das Seniorenheim verfügt laut Kreisverwaltung über ein funktionierendes Hygienekonzept, weitere Testungen folgen. Die Testergebnisse aus dem betroffenen Seniorenheim in Weyhe werden aufgrund einer hohen Auslastung des Labors erst am morgigen Donnerstag, 29. Oktober, erwartet.

Einige der Neuinfektionen lassen sich auf den Corona-Ausbruch im Restaurant Mezzomar in Lembruch zurückführen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Aus anfangs zwei Fällen sind dort nunmehr neun bestätigte Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Bisher sei nur das Personal des Lokals davon betroffen. „In Anbetracht des gestiegenen Infektionsgeschehens ist es völlig unverständlich und ärgerlich, dass die Kontaktdatenformulare von einem Teil der Gäste unvollständig und unleserlich ausgefüllt wurden. In einigen Fällen wurden lediglich Mobiltelefonnummer und Name ohne Adresse hinterlassen. Dadurch hat sich die Kontaktnachverfolgung verzögert, da zunächst der Wohnort und daraus resultierend das zuständige Gesundheitsamt ermittelt werden muss“, moniert Landrat Cord Bockhop.

Ein solches Fehlverhalten stelle eine unnötige Erschwernis im Rahmen der Kontaktnachverfolgung dar und werde als Ordnungswidrigkeit geahndet. Hinzu kommt laut Kreisverwaltung, dass die ausgefüllten Formulare vom Betrieb nicht oder nur unzureichend kontrolliert wurden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde hier bereits eingeleitet. Der Bußgeldkatalog sieht Geldbußen bis zu 25 000 Euro vor.

Gäste, die Symptome entwickeln, sollten unverzüglich telefonischen Kontakt mit ihrer hausärztlichen Praxis aufnehmen und sich gegebenenfalls testen lassen. Zudem wurden weitere positive Corona-Fälle in Gastronomiebetrieben in der Samtgemeinde Barnstorf und Altes Amt Lemförde bestätigt.

Außerdem ist eine Mitarbeiterin eines Kindergartens in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gesamte Gruppe wurde unter Quarantäne gestellt und wird morgen abgestrichen.

Insgesamt beläuft sich die Zahl aller bisheriger Corona-Infektionen im Landkreis Diepholz nun inzwischen auf 1045. Eine Person, die in den vergangenen Tagen fälschlich positiv gemeldet worden war, wurde laut Landkreis von der Gesamtzahl der bestätigten Fälle wieder abgezogen. Aktuell befinden sich 906 Personen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. 833 Kreis-Bewohner, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 30 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Corona verstorben. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit fünf Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Zwei der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens ist auch die Erreichbarkeit des Bürgertelefons beim Landkreis bereits in der vergangenen Woche erneut ausgeweitet worden, sodass die Kreisverwaltung nun montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 0 54 41 / 9 76 20 20 für nichtmedizinische Fragen zum Coronavirus zur Verfügung steht.