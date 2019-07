Ein Stapel mit 60 Heuballen hatte Feuer gefangen, im Einsatz waren insgesamt 70 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. (NONSTOPNEWS)

Auf einem Feld in unmittelbarer Nähe zur A 1 auf Höhe des Silbersees in Stuhr haben am Sonntagabend 60 Heurundballen gebrannt. Gegen 20.30 Uhr wurden die Feuerwehren Brinkum und Stuhr alarmiert. Deren Sprecher Christian Tümena berichtet: "Da zunächst der Rauch in Richtung Autobahn zog, wurden die Verkehrsteilnehmer durch entsprechende Hinweise auf dem Verkehrsleitsystem gewarnt. Später drehte aber der Wind, und der Rauch zog über die freien Felder ab." Da der Einsatzbereich am Ende eines Wirtschaftsweges entlang der A 1 lag, war dieser nur schwer zu erreichen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Stapel bereits in voller Ausdehnung." Zunächst wurde daher sichergestellt, dass sich das Feuer nicht auf die umliegende Vegetation ausbreiten konnte. Neben den drei großen Löschgruppenfahrzeugen (LF) wurde auch das LF 20 aus Groß Mackenstedt mit zusätzlichem Personal hinzugerufen. Landwirte halfen zudem mit ihren Treckern, die schwelenden Ballen auseinander zu fahren, mit Hilfe von zwei großen Güllefässern wurde Löschwasser zur Einsatzstelle befördert und ausgebracht. Befüllt wurden die Fässer am Silbersee von Mitgliedern der Feuerwehr. Ein Rettungswagen stand ebenfalls bereit, um bei Bedarf die insgesamt 70 beteiligten Kräfte versorgen zu können. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein.