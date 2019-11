Stuhr-Seckenhausen. Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden ist es am frühen Dienstagabend in Seckenhausen an der Ampelkreuzung Hotel Kreuz Meyer auf der Delmenhorster Straße gekommen. Eine 82-jährige Autofahrerin aus Stuhr übersah das Ende einer Fahrzeugschlange und fuhr auf den Wagen eines 53-Jährigen aus Stuhr auf, heißt es von der Polizei. Das Auto der 82-Jährigen wurde dabei so stark beschädigt, dass Totalschaden entstand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort.