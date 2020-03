Eine Frau aus Delmenhorst zog sich schwere Verletzungen zu (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Rieder Straße in Sudweyhe ereignet. Dabei übersah ein 60-jähriger Mann aus Syke in seinem Wagen eine 60-jährige Delmenhorsterin, die an der Einmündung zur Rieder Straße von links gekommen war. Bei dem Zusammenprall zog sich die 60-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15 000 Euro.