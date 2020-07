Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib des Mannes (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei sucht nach einem 64-jährigen Weyher, der seit Montag vermisst wird. Wie die Beamten berichten, hat der Mann eine geistige Beeinträchtigung und wurde zuletzt am Montag gegen 14 Uhr beim Verlassen seiner Arbeitsstelle in Bremen an der Straße Am Deich gesehen. „Da er nicht zu seiner Wohnung in Weyhe zurückgekehrt ist, meldete ihn seine Familie als vermisst“, teilt die Polizei weiter mit. Trotz seiner geistigen Beeinträchtigung bewege sich der Mann selbstständig zur Arbeit und zum Einkaufen. Der 64-Jährige ist laut Polizeiangaben etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, kräftig und hat graue Haare. Bekleidet ist er wahrscheinlich mit einem grauen Pullover, einer Jeans und einem dunklen Rucksack. Wer den 64-Jährigen gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.