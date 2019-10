Stuhr. Ein Auffahrunfall hat sich am Sonnabendmittag auf der A 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg ereignet. Eine 66-jährige Autofahrerin ist dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt worden. Aufgrund der dortigen Baustelle kam es hinter der Anschlussstelle zu stockendem Verkehr. Eine 43 Jahre alte Fahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf das auf dem mittleren Fahrstreifen stehende Auto einer 66 Jahre alten Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde die 66-Jährige leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte sie nach kurzer Zeit wieder entlassen werden, teilt die Polizei mit. Beide am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5000 Euro.