Von der großen Beteiligung überrascht war Tina Fischer vom Weyher Stadtmarketing. Sie kündigt eine Wiederholung der "Schlau-Weyher" an. (Alexandra Penth)

Weyhe. Die Weyher kennen sich in ihrer Gemeinde ziemlich gut aus. Der Beweis dafür ist im E-Mail-Postfach für das erste „Schlau-Weyher“-Quiz aufgelaufen. 703 Antworten sind dort über alle 15 Aktionstage eingegangen. Tina Fischer vom Stadtmarketing der Gemeinde hat die große Resonanz überrascht: „Wir arbeiten an einer Neuauflage“, sagt sie daher. Allein 115 Antworten waren per E-Mail bei der ersten Frage zum Alter der Gemeinde eingegangen. Nur wenige wussten nicht, dass es 47 Jahre sind.

Doch einige Fragen hatten es auch in sich. Bei der Schätzaufgabe, wie viel Hektar Wald Weyhe hat, lagen alle Einsender daneben. Die meisten tippten auf 253, aber es sind tatsächlich 195 Hektar. Einige Antworten in den E-Mails waren knapp, andere Teilnehmer haben lange Erklärungen verfasst.

Viele positive Nachrichten hat Tina Fischer erhalten, wie sie sagt. „Eine Frau hat mir in einer E-Mail geschrieben, dass sie ihre neue Heimat nun näher kennengelernt hat.“ 17 Unternehmen aus der Gemeinde hatten die insgesamt 51 Gutschein-Preise für das Quiz gestiftet. Eine Teilnehmerin kam sogar aus dem Saarland und bekam ein Kuschelkissen zugeschickt, ihre Gutscheine kann sie online einlösen.