Die Zahl der Infizierten ist auf 78 gestiegen (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Landkreis Diepholz. Die Zahl der Corona-Erkrankten im Landkreis Diepholz ist am Wochenende auf 78 gestiegen. Das teilte die Verwaltung mit. Unterdessen haben sich Bund und Land auf ein einheitliches Vorgehen gegen die Ausbreitung des Virus geeinigt. So hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die ab diesem Montag in Kraft tritt. Bisher bestehende Einschränkungen werden verschärft.

Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes sind demnach auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Ansammlungen von mehr als zwei Menschen werden verboten und in der Öffentlichkeit ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen einzuhalten. Ausgenommen sind Familien oder Menschen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die Beschränkungen sollen zunächst bis einschließlich 7. April gelten. "Eine Verlängerung bleibt vorbehalten, so der Landkreis. Weiter erlaubt bleiben die Ausübung beruflicher Tätigkeiten sowie Arztbesuche, der Besuch von Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Versorgung mit Lebensmitteln, Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, der Weg zur Notbetreuung, die Versorgung von Tieren, der Besuch von Behörden und Gerichten, Hilfe für andere, sportliche oder körperliche Betätigungen an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten.

Nicht dringend benötigte Dienstleistungsbetriebe, die den Mindestabstand nicht gewährleisten können, müssen schließen. Dazu zählen Frisöre, Tattoo-, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Physiotherapeuten. Medizinisch notwendige Behandlungen sollen aber weiter möglich sein, heißt es. Baumärkten ist die Abgabe von Waren an Privatkunden untersagt. Optiker und Hörgeräteakustiker gelten als notwendige Dienstleistungen. Landrat Cord Bockhop hatte am Sonnabend ein Ende des „Flickenteppichs“ im Vorgehen gegen die Corona-Krise vom Land gefordert und begrüßte die Vereinheitlichung.